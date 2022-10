Lider chce im uciec. Czy mają kogoś w zamian?

Rok temu nieoczekiwane odejście Davida Bellego oraz Wadima Tarasienki spowodowało, że Polonia znalazła się w nieciekawym położeniu kadrowym. Klub musiał tak naprawdę ratować się ściąganiem tych, którzy byli niechciani w innych zespołach. Matej Zagar i Adrian Miedziński to były jakieś tam wzmocnienia, ale koniec końców obaj rozczarowali i awansu nie był. Z Bellego i Tarasienką szansa byłaby większa.

Jerzy Kanclerz nie ukrywał żalu z powodu odejścia Bellego, ale mimo tego postanowił dać mu drugą szansę. Żużlowiec nie do końca odnalazł się w PGE Ekstralidze, więc postanowił zejść znów na zaplecze. Porozumiał się z Polonią i za rok miał znów stworzyć duet liderów z Andreasem Lyagerem. Tak już było dwa lata temu. Ale wygląda na to, że Bellego mógł się rozmyślić.

Czy Bellego znów to zrobi?

Francuz jest w kontakcie z innymi klubami i może się okazać, że wcale do Polonii nie wróci. Gdyby tak ostatecznie wyszło, będzie problem. Nie za bardzo jest kogo brać. Był w Polonii temat Przemysława Pawlickiego, ale on najpewniej zasili Wilki Krosno. Niektórzy pytają o Oskara Fajfera, ale wbrew wielu doniesieniom, on może zostać w Stali Gorzów. Tym samym nie ma zbyt dużych możliwości, jak chodzi o ewentualne zastąpienie Bellego.