Lider broni ojczyzny, a złote dziecko robi furorę

A tym liderem miał być Aleksander Łoktajew. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, zawodnik ten miał jednak problem z przyjazdem do Polski. Klub próbował ściągnąć go do Poznania, ale to nie było takie łatwe. Łoktajew jest w wieku poborowym i musiał zostać na miejscu. W sezonie 2022 ani razu nie pojawił się na polskich torach. A w klubie z Poznania miał być liderem.