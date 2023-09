Lider 1. Ligi blokuje transfery. Kuszą zawodników, którzy byli na wylocie

Falubaz wierzy w awans, ale się zabezpiecza

W Falubazie oczywiście mocno wierzą w awans do PGE Ekstraligi, ale jakby się nie udało, to Piotr Pawlicki i Jarosław Hampel nie przyjdą do Zielonej Góry (klubu nie będzie na nich stać, a poza tym ci dwaj mają ambicje jazdy w najwyższej lidze). Wtedy Tungate i Buczkowski będą nadal potrzebni. Obaj już zresztą usłyszeli, żeby na razie zamrozili rozmowy z innymi i czekali do końca września.