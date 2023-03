Licznik klubu bije. Jest kolejny wyrok Trybunału PZM

Krzykowski dostanie 30 tysięcy złotych

Wybrzeże zakwestionowało wypłatę drugiej raty na przygotowanie do sezonu dla Marcela Krzykowskiego (miał nie przedstawić faktur potwierdzających, że cokolwiek zakupił). Trybunał PZM orzeł jednak, że juniorowi należą się te pieniądze. Otrzyma on przelew na 30 tysięcy. Środki są zabezpieczone na koncie PZM, więc żużlowiec powinien je otrzymać bardzo szybko.

Finalnie rachunek Wybrzeża może urosnąć do 250 tysięcy

W przypadku Trofimowa klub jednak mówił o wygranej, bo nikt w Wybrzeżu nigdy nie kwestionował zapłaty za ostatnią wystawioną przez żużlowca fakturę. Wcześniej pisaliśmy, że chodziło o około 100 tysięcy. Klub podał jednak na swojej stronie, że zalegał dokładnie 138 tysięcy 528 złotych (te pieniądze zostały spłacone do końca grudnia, na 3 miesiące przed końcem rozprawy). Dodatkowo musiał przelać 2,5 tysiąca w ramach zwrotu kosztów i 888 złotych odsetek. Zawodnik domagał się jednak łącznie 18 tysięcy, więc kiedy Wybrzeże dostało blisko 3,5 tysiąca do zapłaty, to uznało to za sukces.