Liczby mówią wszystko. Nawet Zmarzlik nie mógł mu podskoczyć

PGE Ekstraliga to najlepsza żużlowa liga świata. To tutaj są największe pieniądze i najlepsi zawodnicy. Przekłada się to oczywiście na bardzo wysoki poziom spotkań ligowych. Znany statystyk GuruStats wyliczył, który zawodnik był najlepszy na dystansie. Wynik może co niektórych zdziwić. Bartosz Zmarzlik ledwo zmieścił się na podium.