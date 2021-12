Lgną do niego, bo wierzą, że zrobi z nich gwiazdy

Patryk Głowacki Żużel

Mateusz Dul był jednym z największych objawień minionego sezonu. Ze słabego juniora Adam Skórnicki zrobił maszynkę do zdobywania punktów. Wiarę w trenera pokładają jego inni podopieczni. To właśnie osoba Skórnickiego przekonała Nikodema Bartocha, by przenieść się do Łodzi. Na dalszy rozwój liczy też Aleksander Grykolec. Czy i z nich „Skóra” zrobi dobrych żużlowców?

Zdjęcie Adrian Skórnicki / Adrian Skorupski / Flipper Jarosław Pabijan