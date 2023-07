Leżał i się nie ruszał. Myślał, że to koniec

- Leżałem i się nie ruszałem. Rodzina była przerażona. Ja sam myślałem, że to koniec - wprost mówi. - Teraz jest już dużo lepiej. Mam jednak zakaz jazdy na żużlu przez najbliższe trzy miesiące. Jestem po operacji kręgosłupa - uzupełnia. Patrick Kramer zatem w optymistycznym wariancie jeszcze pod koniec sezonu będzie w stanie wyjechać na tor, ale zależy to oczywiście od pogody oraz postępów w rehabilitacji. Kontuzje kręgosłupa są bardzo niebezpieczne.

Idolem Kramera jest Artiom Łaguta

Zapytaliśmy żużlowca o to, kogo najbardziej podziwia w środowisku. - Może niektórzy Polacy mnie za to zabiją, ale Artioma Łagutę. Jestem wielkim fanem jego stylu jazdy. - odpowiada. Patrick Kramer na żużlu jeździ już od czterech lat i nauka kolejnych rzeczy idzie mu bardzo szybko. - Początkowo jeździłem na 125 cc, ale nie pasowało mi to. Zmieniłem na 250 CC, lecz po sześciu treningach przeszedłem na 500-tki. W tej właśnie klasie chcę pokazać, co naprawdę potrafię - opisał.