Leżąc w karetce miał najgorsze myśli. Wstrząsające wspomnienia ulubieńca kibiców

Miałem moment, że chciałem to rzucić. Wróciłem po długiej przerwie. Myślałem, że najgorsze za mną, a tu ciach, przejechali mnie w Rybniku. Przestraszyłem się. Oddychając słyszałem jak chrupocze cała klatka piersiowa. Pierwsze, co przyszło na myśl, to obrażenia wewnętrzne i Lee Richardson. Leżałem w karetce i walczyłem z myślami. W takiej sytuacji nie wiesz, co się dzieje. Wtedy wyszło, że mam odmę i dziewięć żeber połamanych, a także opadnięte płuco. Szybko się jednak wykaraskałem. Wszedłem w stan rehabilitacji i wróciłem do sportu

Chciał zakończyć karierę

- Wróciłem po tej kontuzji, dobrze pojechałem pierwszy mecz i w następnym zaliczyłem głupi upadek po polaniu toru. Straciłem trakcję i zahaczyłem kołem o bandę. Uderzyłem ponownie lewym bokiem ciała o nawierzchnię. Wszystko się połamało na nowo. To mnie uderzyło. Na drugi dzień jak chciałem wstać z łózka, to czułem jakby mnie czołg przejechał. Jeszcze tak źle się nie czułem, nawet z tą nogą. Ledwo doszedłem do toalety. To trwało 15 minut, a było niedaleko. Tata naszego rajdowca, który był w szpitalu, Kuby Giermaziaka powiedział mi, że naprawdę słabo wyglądam. Doszło do tego, że oddechu nie mogłem złapać. Płuco mi się zapadło. Trzeba było nacinać i na żywca wkładać dren. Cięcie na żywca i wbijanie drenu pomiędzy połamane żebra... nie życzę tego bólu nikomu. Jak udało się wbić dren i krew trysnęła do naczynia, to półtora litra krwi zleciało z płuca. Wtedy złapałem oddech i poczułem ulgę. To był moment, w którym pomyślałem "ile można, z czego to się bierze". Wielu przejeździ 30 lat i nic się nie dzieje. Miałem moment słabości. Wówczas dałem wpis na Facebooka. Osobisty, bo mnie to bolało i nie mogłem się otrząsnąć. Finalnie doszedłem do siebie. Czasami się z tego śmieję. Rehabilitanci też. Mówią, że mogę być doktorem nauk medycznych, bo przechodzę wszystko na własnej skórze - opowiedział Grzegorz Zengota.