Leszek Tillinger. Nie chcieli Bajerskiego. Pani Cymańska spadła Apatorowi z nieba

Oprac.: Kamil Hynek Żużel

- Gdyby Bajerski był potrzebny w Apatorze, nie zwlekano by z podpisaniem nowego kontraktu. Tym sprytnym sposobem umowa była bez przerwy w zawieszeniu, a termin jej parafowania, co chwilę odkładany. Jakby po cichu liczono, że Tomasz gdzieś się prędzej, czy później wykolei. No i się udało. W Toruniu mają czyste "papcie", bo pozbyli się Tomka w białych rękawiczkach - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii Leszek Tillinger.

Zdjęcie Paweł Przedpełski, Tomasz Bajerski / Sławomir Kowalski / Newspix