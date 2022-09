Adrian Miedziński błyskawicznie dochodzi do siebie po paskudnym upadku w Zielonej Górze. Obecnie rehabilituje się w Toruniu i za chwilę pewnie nawet nie będzie pamiętał, że do sytuacji w ogóle doszło. Nie wszyscy wiedzą jednak, że jakiś czas temu w zdarzył się także inny cud, z udziałem żużlowca związanego z Toruniem. A w zasadzie to nawet dwa.