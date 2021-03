Lekarz na żużlu musi być gotowy na dramaty. Zobaczył upadek i pomyślał: Boże, on nie żyje

Dobrze wiemy, że upadki w speedwayu są codziennością i większość z nich nie robi już wrażenia ani na zawodnikach, ani na lekarzach. Ze znacznej części uczestnicy i tak wychodzą bez większego szwanku. Zdarzają się jednak takie, po których nawet medykom jest trudno przez parę dni wrócić do normalnego funkcjonowania. - Kiedyś w zawodach młodzieżowych byłem niemal pewien, że będę miał ofiarę śmiertelną - opowiada nam lekarz, który w swojej karierze obsługiwał kilkadziesiąt imprez żużlowych.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostafiński i Hynek biorą się za łby. Wideo INTERIA.TV

Gdy dojdzie do poważnego upadku, wokół leżącego żużlowca najczęściej zbiera się grupa ludzi. Zdarza się, że jako pierwszy podchodzi np. stojący najbliżej wirażowy. Potem przybiega lekarz, a zaraz za nim cały team zawodnika. Po chwili dołączają członkowie sztabu drużyny i koledzy. Czasem i rywale interesują się losem poszkodowanego. W przypadku dramatycznych wydarzeń, wszyscy potrafią być solidarni i rywalizację o punkty odłożyć na bok. Tak było na przykład z Krystianem Rempałą, kiedy niezwłocznie postanowiono przerwać zawody i każdy, niezależnie od drużyny, pomagał przy ściąganiu banerów reklamowych, by móc dopełnić obowiązków niezbędnych do zakończenia meczu.

Reklama

- Nie ukrywam, że to zamieszanie tuż po upadkach trochę nam przeszkadza - mówi nam lekarz zawodów żużlowych (prosi o zachowanie anonimowości). Z całej tej grupy to my najlepiej wiemy, co trzeba zrobić, by pomóc zawodnikowi. Czasem osoby z jego teamu są w szoku, panikują i próbują dowodzić akcją. Zdarzały mi się kłótnie z mechanikiem tuż nad głową połamanego i naprawdę cierpiącego żużlowca. Zdaję sobie sprawę, że każdy chce być blisko, ale podczas akcji lekarzowi naprawdę nie da się w niczym pomóc, a można tylko przeszkodzić. To czynność wymagająca skupienia, a trudno o to, gdy wokół masz 15 osób - dodaje.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Jak nietrudno się domyślić, wobec zdarzających się w żużlu poważnych wypadków, lekarz musi być przygotowany na okropne widoki. - To akurat nasza codzienność i podchodzę do tego na chłodno. Mam świadomość tego, że np. otwarte złamanie nogi to już dla przeciętnego człowieka widok nie do ogarnięcia. Proszę mi jednak wierzyć, że widywałem w życiu rzeczy znacznie gorsze. Ale to właśnie dlatego mówię o tym, że przeszkadzają mi w pracy osoby postronne. Dla nich takie coś jest szokiem i zaczynają zachowywać się nerwowo, co bardzo komplikuje pracę.

Nasz rozmówca widział już wiele upadków na torze. Czy jest jakiś, po którym spodziewał się najgorszego? - Z racji kilkuletniej już pracy przy tej dyscyplinie, człowiek mniej więcej widzi, jakie mogą być obrażenia po jakim upadku. Oczywiście, mniej więcej - podkreślam. Są typowe upadki na obojczyk czy na wstrząśnienie mózgu. Była jednak sytuacja podczas jednej z młodzieżówek, że poważnie obawiałem się śmierci zawodnika. Biegłem i myślałem: Boże, on nie żyje. Nie ruszał się, nie dawał znaków życia, a uderzył z ogromną siłą. Na szczęście do dramatu nie doszło, a brak kontaktu był związany z utratą przytomności - tłumaczy.

Jak się okazuje, nie tylko na żużlu rozgrywają się ludzkie dramaty, których naocznym świadkiem jest lekarz. - Znajomy opowiadał mi, jaki to był widok po paskudnej kontuzji Karola Bieleckiego, piłkarza ręcznego. Oko dosłownie wisiało mu na nitce. To działa nawet na najbardziej doświadczonych z nas. Zresztą i tak teraz dzięki dmuchanym bandom tych tragicznych upadków jest nieporównywalnie mniej. Mogę sobie tylko wyobrażać, jaki widok zastał np. lekarz przy upadku Joachima Maja, który kiedyś uderzył nieosłoniętą głową w twardy tor i płot. Ale to nasza praca. Na to trzeba być gotowym - kończy.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź