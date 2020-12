Legendy żużla: Sławomir Drabik. Z jego żartów śmiała się cała Polska. Opowiadał o piciu wódki, babci i przebijaniu opon rywala

Sławomir Drabik to najbardziej utytułowany zawodnik w historii Włókniarza Częstochowa. Do żużla trafił przez warsztat mechaniczny naprawiający auto Marka Cieślaka. Zdobył 2 tytuły mistrza Polski i złoto drużynowych mistrzostw świata, ale kibice zapamiętali go przede wszystkim jako wiecznie uśmiechniętego króla wywiadów. Humoru nie zepsuły mu ani groźne kontuzje, ani utrata prawa jazdy.

Do roboty, to on nie za bardzo. Ale zobacz, jak jeździ!

Zakład mechaniczny na częstochowskiej Garbórce. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych jego częstym gościem był Marek Cieślak. Jak wspominał późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski na kartkach swojej autobiografii pt. "Pół wieku na czarno", w trakcie jednej z wizyt w warsztacie usłyszał od właściciela, pana Lucjana ciekawą opinię o jednym z młodych pracowników. - Do roboty to on nie bardzo, więcej radia słucha i na wuesce po okolicznych wertepach śmiga. Ale zobacz jak! Na żużel go damy! - zapowiedział mechanik. Tym młodzieńcem był późniejszy dwukrotny indywidualny mistrz Polski, Sławomir Drabik.

Bardzo szybko okazało się, że jego pracodawca miał rację. Drabik od początku wykazywał się ogromną odwagą i brawurą na torze. Błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w składzie Włókniarza, zawodnikiem tej drużyny był w sumie przez aż 20 sezonów, z przerwami na starty w Pile, Wrocławiu, Opolu czy Tarnowie. Zadebiutował w lidze w 1984, zakończył potyczki w tych rozgrywkach w 2011 roku, jako reprezentant ROW-u Rybnik.

Do dziś pozostaje jedną z największych legend i zdecydowanie najbardziej utytułowanym wychowankiem w dziejach częstochowskiej drużyny. Nie tylko ze względu na dwukrotne zdobycie czapki Kadyrowa, ale także złoto Drużynowych Mistrzostw Świata w 1996 roku. Na rozgrywany w niemieckim Diedenbergen finał jechał co prawda jako rezerwowy, jednak po upadku Protasiewicza w pierwszym biegu, to on zajął miejsce partnera Tomasza Golloba.

Król wywiadów, nie potrafił się sprzedać

W pamięci kibiców Drabik zapisał się jednak nie jako as żużlowych torów, a telewizyjnych wywiadów. Na pytania o specjalistę zajmującego się jego motocyklami wskazywał swoją... babcię. Zmienił to dopiero pod koniec kariery, bo - jak tłumaczył - "Babcia się trochę roztyła i teraz jest poważny problem, bo nie mieści się w warsztacie". Kiedy zapytano jak chodzą jego nowe silniki odpowiadał dźwiękonaśladowczo: "Brum brrrr brum brum".

Gdy pytano go o słabszą formę, odpowiadał "Wytrzeźwiałem", gdy o lepszą: "Zamieniłem łychę zwykłą na dwunastoletnią". Zastanawiano się, jak po kontuzji pomaga kolegom w parku maszyn, a on tłumaczył: "E tam pomagam, raczej przeszkadzam przeciwnikom, przebijam opony i takie tam". Po niesłusznym wykluczeniu zastanawiał się: "Nie wiem, co robił sędzia, może kanapki jadł".

Podejścia nie zmienił nawet po zakończeniu kariery. - Największy sukces? 2 litry na łeb. Czystej - mówił w 2019 roku portalowi PoBandzie.

- Czemu ty takie wywiady dajesz? Zobacz na Ułamka, jaki oblepiony sponsorami. Bo uśmiech ma na 24 fajery i każdy może go pocałować w policzek. Przecież jak ty taki wywiad dajesz, to sponsorzy myślą, że lepiej na Ułamku wisieć, skoro Drabik tylko robi miny i o pierdzeniu gada - strofował zawodnika jego kolega i trener Marek Cieślak. - Ułamek, choć zawodnikiem był słabszym, wykorzystał swoją karierę w trzystu procentach, a Sławek swojej nie wykorzystał nawet w sześćdziesięciu. W życiu trzeba umieć się sprzedać, a on nie bardzo umiał - pisał po latach selekcjoner.