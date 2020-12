Legendy żużla. Ryszard Nieścieruk. Autorytet, który był młodszy od większości swoich zawodników

To on odkrył talenty Zenona Plecha czy Edwarda Jancarza. To on w bardzo młodym jak na trenera wieku, potrafił mieć autorytet wśród dużych nazwisk ówczesnego speedwaya. Ryszard Nieścieruk był jednym z najlepszych żużlowych szkoleniowców w historii i gdyby nie nagła śmierć w 1995 roku, mógł spokojnie pracować do teraz.

Młody, zdolny...pływak

Już w młodości Nieścieruk wiedział, że chce iść w kierunku sportu. Początkowo jednak wiele wskazywało na to, że wcale nie musi być to akurat żużel. Był pływakiem Warty Poznań, a w samej stolicy Wielkopolski także studiował. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego ze stopniem doktora. Był jednak mocno zainteresowany czarnym sportem i jako że pochodził z Gorzowa Wielkopolskiego, kwestią czasu było aż trafi do klubu. Tak też się stało i w 1974 roku figurował już jako klubowy działacz, mimo 25 lat na karku.

Początkowo pełnił funkcję kierownika drużyny. Niegdyś ta rola była bardziej prestiżowa, toteż żużlowcy ufali Nieścierukowi i wiedzieli, że w drużynie ma coś do powiedzenia. Obecnie kierownik to figurant, który przed zawodami musi zaopatrzyć się w dobrze piszący długopis, bowiem tylko uzupełnianie programu będzie jego zadaniem. Nieścieruk zbliżył się do zawodników, a oni zauważyli jego dużą wiedzę i fachowe podejście do tematu. Wkrótce objął zespół jako szkoleniowiec.

Zaliczył istne wejście smoka. W latach 1975-1977 sięgał trzykrotnie po złoty medal w drużynowych mistrzostwach kraju. Miejmy na uwadze to, że był wówczas nadal młodszy od większości zawodników! W obecnym żużlu to w zasadzie nie do pomyślenia. Nieścieruk pomagał nawet największym gwiazdom tamtych czasów - Zenonowi Plechowi i Edwardowi Jancarzowi, śmiało można powiedzieć, że miał duży wpływ na tak dynamiczny rozwój ich karier. Coraz większa pozycja trenera w hierarchii polskiego żużla spowodowała, że został dostrzeżony nie tylko w rodzinnym Gorzowie.

Trener kadry i zmiana otoczenia

Główna Komisja Sportu Żużlowego zauważyła umiejętności Nieścieruka i mianowała go szkoleniowcem kadry narodowej. Tam też zaczął z wysokiego "C", bo zdobył srebrny medal drużynowych mistrzostw świata (Wrocław 1977). Był już wówczas traktowany jak najlepszy trener żużlowy w kraju (mimo 28 lat!). Zdecydował się także odejść z Gorzowa i zmienić otoczenie klubowe, co spotkało się z dużym zdziwieniem środowiska.

W 1980 roku został szkoleniowcem GKM-u Grudziądz. Nie zakotwiczył tam jednak na zbyt długo. Prawdziwą legendą został w Bydgoszczy, gdzie pracował w latach 1983-1990. W tym czasie w Polonii jeździły wielkie gwiazdy, np. Bolesław Proch, Ryszard Dołomisiewicz czy początkujący Tomasz Gollob. Gwiazdą był jednak także sam trener. W pierwszym roku wybronił drużynę przed spadkiem z ligi. Później zdobył trzy medale DMP: srebrne (1986-1987) i brązowy (1988).

Nieścieruk zaczął w środowisku uchodzić niemal za cudotwórcę. Był kimś takim jak obecnie Marek Cieślak. Wiele ośrodków marzyło o tym, by poprowadził tamtejszą drużynę, a że sam trener nieco zasiedział się w Polonii, zaczęto kusić go przejściem do innego klubu. Szkoleniowiec trafił do Wrocławia, gdzie zapisał się w annałach. Idąc do klubu z Dolnego Śląska był już multimedalistą w skali kraju i osobą ogromnie utytułowaną, ale to co zrobił w Sparcie, przeszło do historii.

Niedokończona misja

Szkoleniowcem we Wrocławiu był od 1991 roku. Jego pierwszym sukcesem był awans do ówczesnej Ekstraklasy, po wygranych barażach z Unią Leszno. Dwa lata później wraz z Andrzejem Ruską założył Wrocławskie Towarzystwo Sportowe, które następnie poprowadził do wielkich sukcesów. W latach 1993-1994 dwukrotnie zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski. W 1995 roku również zmierzał po tenże tytuł i finalnie Sparta go zdobyła, ale... bez Nieścieruka.

"Wielki Mag" (pseudonim nadany przez dziennikarza Bartłomieja Czekańskiego) 14 lipca wybrał się w podróż do Divisova do fabryki Jawy. W drodze zasłabł jednak i z zawałem serca został przewieziony do jednego z miejscowych szpitali. Niestety, nie udało się go uratować. Zmarł w wieku zaledwie 46 lat. W tragiczny sposób przekonał się, jak stresująca jest praca trenera. Sparta już bez swojego wodza niesamowicie się zmobilizowała i dokończyła dzieła zdobywając tytuł, niejako dla Nieścieruka.

Po latach wielki trener nadal jest często wspominany. W dzisiejszych czasach trudne do wyobrażenia jest, by drużynę prowadził człowiek tak młody. Biorąc pod uwagę zachowania juniorów wobec szkoleniowców, buntowniczą postawę wielu żużlowców czy samowolkę uprawianą w przypadku trudnych warunków torowych, mogłoby to skończyć się katastrofą. W tamtych czasach nikt nie patrzył jednak na wiek. Nieścieruk był autorytetem, bo na to wskazywały jego wyniki. Być może gdyby żył do dziś, wychowałby kilku mistrzów świata.

Zdjęcie Złota drużyna Sparty Wrocław. Ryszard Nieścieruk w górnym rzędzie z prawej / Mieczysław Bielak / Newspix

