Legendy tłumnie odwiedzą polskie miasto? Ambitne plany działaczy

W sezonie 2024 po ponad dwuletniej przerwie do kalendarza żużlowego powróci legendarny memoriał Edwarda Jancarza. Organizatorzy imprezy, co widać po obsadzie, nie uznają półśrodków. Kibice będą w siódmym niebie z jeszcze innego powodu. Stadion przy ulicy Śląskiej odwiedzą legendy czarnego sportu. Pierwsza właśnie została ogłoszona. – Swój udział potwierdził Gary Havelock – chwali się ebut.pl Stal Gorzów w mediach społecznościowych. To tylko początek wielkich ogłoszeń.