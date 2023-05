Legendę czeka mecz prawdy. Uda się dotrwać do końca?

Minione tygodnie nie są najlepsze dla Nickiego Pedersena, który wycofał się w trakcie swoich trzech ostatnich spotkań na polskich oraz duńskich torach. Były mistrz świata znalazł się pomimo tego w składzie ZOOLeszcz GKM-u na domowy mecz z Betard Spartą Wrocław. Grudziądzanie darzą go więc ogromnym zaufaniem i pewnie przygotują nawierzchnię równą jak stół, by tym razem ich lider odjechał co najmniej pięć wyścigów.