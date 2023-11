Legendarny zawodnik selekcjonerem polskiej kadry? Jasne stanowisko władz

- Nazwisko Hampel wiele mówi. To nazwisko zasłużone dla polskiego żużla. Jeżeli chodzi o bezpośrednią pomoc (w najbliższym czasie trenerowi Dobruckiemu - dop. red.), to nie przewidujemy żadnych zmian. Darek Cieślak super odnajduje się w roli koordynatora kadry i prawej ręki Rafała Dobruckiego. Jeśli chodzi o Jarosława Hampela, to sygnał musi wyjść od trenera Dobruckiego, bo to on powinien dobierać sobie ludzi do współpracy, współpracowników. Jeżeli trener uzna, że być może za rok, czy dwa warto Jarka w tematy kadry wdrażać, to oczywiście jesteśmy gotowi na rozmowę. Rzecz jasna jest kilka innych nazwisk na rynku zawodników z osiągnięciami, którzy jeździli i też się bardzo dobrze znają. Pod tym względem przyszłość maluje nam się w barwnych kolorach powiedział w wywiadzie dla Facebookowego kanału żużlowej reprezentacji Polski Ireneusz Igielski, nowy przewodniczący GKSŻ.