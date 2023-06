Legendarny zawodnik o krok od transferu? To byłby hit

W środowisku żużlowym aż huczy od plotek, jakoby Jarosław Hampel miał się przenieść do Enea Falubazu Zielona Góra podczas okienka transferowego. Podobna saga transferowa była z Hampelem w ubiegłym roku. Plotki transferowe związane m.in. z Jarosławem Hampelem potwierdził były prezes Falubazu, Robert Dowhan w swoim felietonie dla Interii. Co na to sam zawodnik?