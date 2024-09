Legendarny trener Zmarzlika wyrzucony z pracy. Na jaw wychodzą nowe fakty

Informacja o zwolnieniu Chomskiego spadła jak grom z jasnego nieba w czwartkowe przedpołudnie. Kompletnie nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, zwłaszcza w takim momencie . - Trener wysłał nam wiadomość na grupie. Byliśmy zdziwieni, wydarzyło się to tak nagle. Trochę jesteśmy w szoku , bo absolutnie się tego nie spodziewaliśmy. Dzień wcześniej mieliśmy mecz, a tu taka informacja - mówi nam Paluch, który jest reprezentantem Polski i najlepszym juniorem w gorzowskiej drużynie.

Żużel. Gorąco w Stali Gorzów. Oskar Paluch komentuje odejście Stanisława Chomskiego

Chomski często mówi, co myśli. Po majowym skandalu nie bał się skrytykować zachowania swoich zawodników, którzy odmówili jazdy. Mimo to utrzymywał z nimi dobre relacje, nie planował żadnych zmian w drużynie i chciał z tą grupą pracować także za rok. Wiemy już, że decyzją zarządu, nie będzie mu to dane. - Jako zawodnik miałem dobre relacje z trenerem, naprawdę dobrze się dogadywaliśmy - przekonuje Paluch.



Stal, już bez Chomskiego, za kilka godzin rozpocznie pierwszy mecz o brązowy medal w PGE Ekstralidze 2024 (początek domowego meczu z KS Apatorem Toruń o 16:30). Nasz rozmówca nie koncentruje się już na przeszłości, tylko na przyszłości. - Chwila odpoczynku i jedziemy pierwszy mecz o brąz. Skupiamy się na nim w 100 proc. Jaki wynik postawiłby nas w dobrym położeniu przed rewanżem? Indywidualnie będziemy chcieli zdobyć jak najwięcej punktów, aby drużynowo osiągnąć jak najlepszy wynik przed rewanżem - dodaje żużlowiec.