Legendarny trener rozwiązał problem raz na zawsze?

Weekendowe ściganie to jednak nie tylko eWinner 1. Liga. W sobotę motocykle zawarczą także w najniższej klasie rozgrywkowej. W Rawiczu Metalika Recycling Kolejarz uskrzydlony niedawnym zwycięstwem w Daugavpils powinien pójść za ciosem i tym razem ze zdecydowanie większą łatwością ograć słabnącą po świetnym początku Unię Tarnów. Dzień później OK Bedmet Kolejarz Opole podejmie Budmax-Stal Polonię Piła.

Awizowane składy na mecz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – Unia Tarnów:

Unia Tarnów: 1. Kenneth Hansen, 2. Tero Aarnio, 3. Oskar Bober, 4. Piotr Pióro, 5. Peter Ljung, 6. Mateusz Gzyl, 7. Jakub Sroka

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 9. Daniel Kaczmarek, 10. Damian Baliński, 11. Damian Dróżdż, 12. Josh Pickering, 13. Sam Masters, 14. Steven Goret

Reklama

Początek meczu w sobotę 28 maja o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz OK Bedmet Kolejarz Opole – Budmax-Stal Polonia Piła:

Budmax-Stal Polonia Piła: 1. Broc Nicol, 2. Lukas Fienhage, 3. Artur Mroczka, 4. Tomasz Orwat, 5. Marcin Jędrzejewski, 6. Ben Ernst, 7. Mateusz Panicz

OK Bedmet Kolejarz Opole: 9. Oskar Polis, 10. Karol Baran, 11. Zastępstwo zawodnika, 12. Adrian Cyfer, 13. Jacob Thorssell, 14. Jakub Poczta, 15. Esben Hjerrild

Początek meczu w niedzielę 29 maja o godzinie 16:30.

Znacznie ciekawiej zapowiadają się nam starcia na zapleczu PGE Ekstraligi. Do Łodzi zawita chociażby Zdunek Wybrzeże, które wreszcie przełamało się i po prawie miesiącu ciągłych porażek zainkasowało meczowe zwycięstwo. Miejscowi mają z kolei coś do udowodnienia po niechlubnej przegranej z Trans MF Landshut Devils.

Awizowane składy na mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 1. Wiktor Trofimow, 2. Rasmus Jensen, 3. Adrian Gała, 4. Jakub Jamróg, 5. Timo Lahti, 6. Kamil Marciniec, 7. Miłosz Wysocki

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 9. Norbert Kościuch, 10. Marcin Nowak, 11. Brady Kurtz, 12. Luke Becker, 13. Niels Kristian Iversen, 14. Aleksander Grygolec

Początek meczu w sobotę 28 maja o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Online.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Sędziowie. Czy mamy z nimi problem? INTERIA.TV

Niemców prowadzonych przez Sławomira Kryjoma również czeka pracowity weekend. Ba, przed nimi jedno z największych wyzwań w tegorocznych zmaganiach, bo nie dość że wybiorą się na trudny teren do Krosna, to na dodatek Cellfast Wilki będą chciały wynagrodzić kibicom niedawny walkower w starciu ze Stelmet Falubazem i zapragną przejechać się po rywalach niczym potężny walec. Patrząc na formę podopiecznych Ireneusza Kwiecińskiego i ich niedawny triumf w Gnieźnie, jest to jak najbardziej do zrobienia.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno – Trans MF Landshut Devils:

Trans MF Landshut Devils: 1. Kai Huckenbeck, 2. Valentin Grobauer, 3. Erik Riss, 4. Mads Hansen, 5. Dimitri Berge, 6. Norick Bloedorn, 7. Erik Bachhuber

Cellfast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak, 10. Mateusz Szczepaniak, 11. Rafał Karczmarz, 12. Vaclav Milik, 13. Andrzej Lebiediew, 14. Franciszek Karczewski, 15. Krzysztof Sadurski

Początek meczu w sobotę 28 maja o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

W niedzielę także nie uśniemy z nudów. Sympatyków czarnego sportu na pewno zainteresuje starcie ROW-u ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Wydawało się, że rybniczanie po ściągnięciu do siebie Nicolaia Klindta powoli łapią wiatr w żagle, lecz dość niespodziewanie ulegli oni w Gdańsku. Podopieczni Piotra Żyto natomiast kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i doskonale wywiązują się z roli faworytów do awansu.

Awizowane składy na mecz ROW Rybnik – Stelmet Falubaz Zielona Góra:

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Piotr Protasiewicz, 2. Max Fricke, 3. Rohan Tungate, 4. Jan Kvech, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Dawid Rempała, 7. Fabian Ragus

ROW Rybnik: 9. Andreas Lyager, 10. Nicolai Klindt, 11. Krystian Pieszczek, 12. Patryk Wojdyło, 13. Grzegorz Zengota, 14. Kacper Tkocz, 15. Paweł Trześniewski

Początek meczu w niedzielę 29 maja o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Ponadto kawał dobrego ścigania zobaczymy jak zwykle w Bydgoszczy. Może i wynik nie będzie na styku, bo Aforti Start pogrążony jest w głębokim kryzysie, ale ciekawych biegów nie powinno zabraknąć.

Awizowane składy na mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Aforti Start Gniezno:

Aforti Start Gniezno: 1. Antonio Lindbaeck, 2. Ernest Koza, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Szymon Szlauderbach, 5. Oskar Fajfer, 6. Marcel Studziński, 7. Mikołaj Czapla

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 9. Kenneth Bjerre, 10. Daniel Jeleniewski, 11. Matej Zagar, 12. Oleg Michaiłow, 13. Adrian Miedziński, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Przemysław Konieczny, 16. Bartosz Głogowski

Początek meczu w niedzielę 29 maja o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.