Legendarny trener pożegnał się z klubem. To koniec sielanki?

Cieślak był w o tyle komfortowym położeniu, że co by nie zrobił, nie zostałby na lodzie. Spośród stosu ofert jakie leżały na jego stole, szkoleniowiec wybrał tę z Orła Łódź. Właściciel Witold Skrzydlewski od dawna chorował na Cieślaka i teraz udało mu się go przekonać do swojej wizji. Dał mu pełnię władzy, a ten ponoć zmontował już nawet skład na własną modłę. Z Lahtim, Jamrogiem, Iversenem, Gapińskim, Tonderem na U24 i Brennanem łodzianie mogą nieźle namieszać na zapleczu PGE Ekstraligi.