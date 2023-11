Legendarny polski mistrz wstał z wózka! "Nie poddam się"

Gollob wciąż wierzy, że wróci do zdrowia

We wtorek pochwalił się w swoich mediach społecznościowych zdjęciem, na którym stoi z pomocą specjalistycznego sprzętu. - Talent to tylko kropka nad "i" do bardzo ciężkiej pracy. Walczyłem na torze do samego końca, walczę o powrót do zdrowia dokładnie tak samo. Nie poddawajcie się! - napisał, a kibice w komentarzach tłumnie dodają mu wsparcia.