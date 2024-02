Legendarny klub zrywa z tradycją. Kibice będą rwać włosy z głowy

Prezentacja nowego kevlaru na Słowacji

O tym, że tak nie będzie, powiedział też obecny szef klubu Waldemar Sadowski, choć to nie było zamierzone. Raczej coś się działaczowi wymsknęło. Bo oficjalnie Stal chce o nowych kevlarach powiedzieć przy okazji wyjazdu drużyny na zgrupowanie do Żarnowicy. To się odbędzie w dniach 1-6 marca. Tam, na torze, na którym wychował się lider zespołu Martin Vaculik, ma się odbyć prezentacja nowych strojów.