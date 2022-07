Legendarny klub znowu dostał baty. Spadek coraz bliżej

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Trans MF Landshut Devils 56:34

Podopieczni Sławomira Kryjoma nie mieli zbyt wielu argumentów w walce z silniejszym rywalem. Choć początek meczu był wyrównany, to już po drugiej serii startów miejscowi prowadzili różnicą dziesięciu punktów. Do końca meczu Falubaz już tylko powiększał swoją przewagę. Co ciekawe, żużlowcy reprezentujący klub z Bawarii nie wygrali drużynowo ani jednego biegu.