Legendarny klub uratuje polską ligę. Mocne słowa włodarzy, wbijają szpilkę rywalom

Żużel. Unia Leszno na ratunek. Podejmą rękawicę w PGE Ekstralidze

- Docierają do nas wszelkie sygnały dotyczące sytuacji m.in. Stali Gorzów. Obserwujemy wydarzenia i czekamy na to, co pokaże przyszłość - powiedział nam Sławomir Kryjom, dyrektor generalny klubu.