Legendarny klub uciekł spod topora. Przyszłość pod znakiem zapytania

Fogo Unia Leszno przez sytuację w tabeli, a także plagę kontuzji praktycznie w każdym spotkaniu walczy o tlen. Kiedy wydawało się, że leszczynianie spadną z PGE Ekstraligi, nieoczekiwanie pewnie zwyciężyli z KS Apatorem Toruń, dla którego porażka z Unią w takich rozmiarach to kompromitacja. Teraz przed leszczyńskim zespołem być może najważniejszy mecz sezonu, w Zielonej Górze z Falubazem czyli głównym kontrkandydatem do spadku. – To na pewno będzie mecz o utrzymanie – analizuje w rozmowie z Interią Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz. Porażka postawi klub pod znakiem zapytania.