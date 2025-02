Legendarny klub szykuje hity transferowe? Prezes wymienia mistrza świata

Powrót Szymona Woźniaka, świetna sprzedaż karnetów, faworyt rozgrywek. Żużel w Bydgoszczy wraca ewidentnie do łask. Te plany może pokrzyżować FOGO Unia Leszno, która ma ambicję, aby jak najszybciej powrócić do najlepszej ligi świata. To pokazuje, że podwaliny do budowy wielkiego projektu są.

Mistrz świata trafi do Bydgoszczy?

W Bydgoszczy wierzą w awans i nie ma co się dziwić. Mają wszystko, aby to zrealizować. Po prostu potrzebują trochę sportowego szczęścia i przede wszystkim zdrowia, aby w kluczowej fazie rozgrywek mieć cały zespół do dyspozycji. Co ciekawe, w Bydgoszczy mają już listę marzeń, która dotyczy upragnionych zawodników.



- Na dzień dzisiejszy dla mnie jest to Artiom Łaguta. Mamy bardzo dobre relacje, wiadomo, że rozmawiamy dość często. Chciałbym, żeby kiedyś jeździł w Bydgoszczy - mówi Kanclerz w podcaście "Sportowy Podcast". To byłby też wielki powrót, bowiem Rosjanin jeździł w 2012 roku w barwach Polonii. Reklama

Zarzucą sidła na Motor Lublin?

Sternik bydgoskiego klubu zdradził jeszcze trzy nazwiska, które znajdują się w sferze marzeń. Co ciekawe, wszystkie są z Orlen Oil Motoru Lublin. Najmniej dziwi nazwisko Wiktora Przyjemskiego, gdyż młodzieżowiec byłby w Polonii już w tym roku, gdyby ta awansowała do elity.



- O Bartku Zmarzliku można tylko pomarzyć. Jest Dominik Kubera, którego chętnie widziałbym w Bydgoszczy. Nie ma zawodników, których chciałbym siłą przyciągnąć do Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy powiedziałbym dwa nazwiska, są to Artiom Łaguta i Wiktor Przyjemski - dodaje prezes Kanclerz. Na dzisiaj te marzenia są nierealne, ponieważ klub znajduje się na zapleczu PGE Ekstraligi, ale upragniony awans może wszystko zmienić.

Artiom Łaguta / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan

Wiktor Przyjemski / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski