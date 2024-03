Legendarny klub przed dużym wyzwaniem. Rusza kluczowa inwestycja

Wiemy już, że w sezonie 2024 do polskiej ligi wraca zespół z Krakowa, który w weekend 6-7 kwietnia odjedzie pierwszy mecz na własnym torze. Na razie opcji z ligą nie ma w Świętochłowicach, ale i tam niedawno doszło do reaktywacji żużla. Teraz wiemy już, że jest szansa na duże imprezy rangi krajowej. Oficjalnie ogłoszono, że jeszcze w tym roku na miejscowym stadionie rozpocznie się budowa trybun. Z powodu ich braku na stadionie do tej pory mogło pojawić się jedynie 999 osób, co wielu kibicom utrudniało życie.