Legendarny klub nadział się na kontrę. Wszystko przez to zdjęcie

Polski klub ma problem z gwiazdą, domagają się zwrotu ponad 400 tysięcy

Klub, wrzucając zdjęcie do sieci nowego trenera z nowym nabytkiem, stwierdził, że teraz to już z górki. Idealną sytuację do kontry wykorzystał BayerSystem GKM, który z Doyle'em miał, i w sumie nadal ma, same problemy. - Czy tak z górki, to się okaże - odpowiedzieli grudziądzanie.