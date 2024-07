Legendarny klub nad przepaścią. Sensacyjny scenariusz ich uratuje?

PGE Ekstraliga. Fogo Unia Leszno walczy o życie

Motor Lublin przegra... u siebie z Unią Leszno?!

Leszczynianie 2 sierpnia pojadą do Lublina skazani na pożarcie, przecież nawet jadąc na własnym torze, mieliby niewielkie szanse na pokonanie dominatora rozgrywek. - Dlaczego Unia nie może wygrać w Lublinie? Nic nie jest powiedziane. Opowiem o zwycięstwie Unii w Bydgoszczy. Kiedyś, było pięć kolejek do końca sezonu - dwa mecze u siebie i trzy na wyjeździe. Wygranie dwóch meczów u siebie nie zapewniało nawet spotkań barażowych, trzeba było wygrać na wyjeździe i zwyciężyliśmy na torze mistrza Polski w Bydgoszczy. W Polonii jeździli bracia Gollobowie, Protasiewicz, mistrz świata Loram. To nie był cud, po prostu ostatnia w tabeli Unia rozjechała Polonię 48:42 - wspomina nasz rozmówca.



Unia do szczęścia potrzebuje powtórzenia wyniku sprzed roku, kiedy tor na mecz przygotował Janusz Kołodziej i leszczynianie pokonali GKM 55:35. - Musimy zdobyć bonus. Jeżeli go zdobędziemy, to sytuacja się odwróci. Czy Kołodziej znów powinien przygotować tor? Nie, Unia ma bardzo dobrego toromistrza. Zbyszek Krakowski to fachowiec. Moim zdaniem to on był powodem wygranego meczu z Apatorem. Jeździł w Unii za moich czasów, niezwykle inteligentny chłopak. Wie, co robi. Spadnie zespół, któremu powinie się noga na własnym torze - podsumowuje Sokołowski.