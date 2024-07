Legendarny klub na krawędzi. Padły mocne słowa, wskazali winnego

Prezes FOGO Unii Leszno nie gryzł się język po niedzielnym hicie PGE Ekstraligi. Jego zdaniem na rynku żużlowych tunerów panuje niezdrowa konkurencja. - Płacę ogromne sumy za faktury, więc liczę, że dostanę w zamian produkt odpowiedniej jakości, a tak nie jest - grzmiał Piotr Rusiecki przed kamerami Canal+ sugerując, że to inżynierowie stoją za słabą postawą jego drużyny.

Wiadomo, o kogo chodziło prezesowi

Żadne nazwisko nie padło, ale tajemnicą poliszynela jest, iż prezesowi chodziło o Ashley’a Hollowaya. Kilka lat temu Unia ściśle z nim współpracowała, zdobywając cztery złote medale z rzędu (2017-2020). Potem jednak coś się popsuło. Unia związała się z angielskim tunerem Peterem Johnsem, a Holloway robi silniki wyłącznie dla liderów zespołu z Leszna: Janusza Kołodzieja i Andrzeja Lebiediewa. I właśnie ci dwaj zawiedli w meczu "o życie" z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz zdobywając łącznie 9 punktów.

Jakby popatrzeć na same liczby, to należałoby powiedzieć, że Rusiecki ma rację. Zawodnicy korzystający z silników Holloway’a zdobyli w meczu z GKM-em 10 punktów (prócz Kołodzieja i Lebiediewa był jeszcze Nazar Parnicki), a ci od Johnsa aż 37.

Problem Kołodzieja leżał jednak gdzie indziej

Jednak liczby to jedno. Akurat w tym przypadku warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zarówno Kołodziej, jak i Lebiediew są po ciężkich kontuzjach. Kołodziej nieźle się spisywał w poprzednich startach, ale jechał na torach równych. Kiedy zobaczył tor w Lesznie przed niedzielnym meczem z GKM-em, to zrobił wielkie oczy. Koleiny i nierówności zrobiły na nim wrażenie. Był wystraszony i to było widać w jego jeździe. W sytuacji, w której się rehabilituje i wciąż nie jest w pełni sił i zdrowia taki tor, na którym wyrywało kierownicę z rąk, nie był mu do niczego potrzebny. Po meczu był tak zrezygnowany, że omal nie powiedział w C+, że kończy sezon. Reklama

Z Lebiediewem była analogiczna sytuacja. On miał z tym torem identyczny problem. Tu nie chodziło o silniki Holloway’a, lecz o to, że trudny tor przerósł dwóch zawodników po przejściach i to jest jak najbardziej naturalne. Na dokładkę został on tak przygotowany, że nie dało się wyprzedzać po szerokiej, co Kołodziej z Lebiediewem wręcz uwielbiają.

Teraz Unia potrzebuje cudu

Poza wszystkim Holloway nie miał żadnego interesu w tym, by zaszkodzić swoim zawodnikom z Unii. Choćby z tego powodu, że w Grudziądzu ma raptem jednego klienta: Jaimona Lidseya. Z Maxem Fricke się niedawno rozstał, a Wadim Tarasienko i Michael Jepsen Jensen mają sprzęt od innych inżynierów.

Po wygranej za dwa Unia traci do GKM-u dwa punkty i potrzebuje cudu, by się utrzymać. Po pierwsze musi zwyciężyć u siebie z Betard Spartą Wrocław i ebut.pl Stalą Gorzów. Po drugie musi liczyć na to, że GKM w pozostałych meczach zdobędzie nie więcej niż 1 punkt.

