Legendarny klub może szybko żałować tego transferu. Zawrócił im w głowach

Mieli go dosć. Zawrócił im w głowach

W Stelmet Falubazie Zielona Góra zawodnik nie robił furory. Kibice poddawali jego profesjonalizm pod wątpliwość, a momentami mieli go dosć. Miał problemy z dopasowaniem, często był wolny. W jednym ze spotkań rozwścieczył dyrektora sportowego Piotra Protasiewicza. Gdy ten zaoferował mu możliwość jazdy, to zawodnik odpowiedział, jakby mu to było obojętne. Protasiewicz stwierdził, że odmawia jazdy, a na następny mecz już go nie zabrał.



Czech jednak miał udany mecz w Toruniu, gdzie zdobył 7 punktów w czterech startach. Kapitalnie wypadł także na Motoarenie w Toruniu, zdobywając 11 punktów. W półfinale był trzeci i nie dostał się do finału. Potrafił po orbicie objechać nawet samego Zmarzlika. Te dwa występy mogły zawrócić działaczom torunian w głowach, którzy ściągnęli go do swojej drużyny.