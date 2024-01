Legendarna liga wraca do łask. Pokaźna liczba Polaków

Przez kilkadziesiąt lat liga brytyjska była najlepszą na świecie. To tam były największe pieniądze i największe gwiazdy. Wszyscy chcieli jeździć na Wyspach. Mówiono, że to szkoła prawdziwego żużla. Zawodnik nigdzie nie mógł nabrać takiej techniki jazdy, jak na brytyjskich torach. W pewnym momencie poziom drastycznie spadł. Teraz gwiazdy wracają do Anglii. Aż siedmiu Polaków podpisało kontrakty z klubami.