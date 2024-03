Legenda z pompą rozpoczyna sezon. „Trzęsły mi się nogi”

Falubaz zapowiadał niespodzianki i to była jedna z nich

- Muszę przyznać, że trzęsły mi się nogi, kiedy zrzuciłem czarny z siebie czarny materiał i zaprezentowałem kevlar. Jest piękny, a moment jego pokazania zapamiętam na bardzo długo - dzielił się wrażeniami kapitan zespołu Przemysław Pawlicki , który na scenie pojawił się jako ostatni. Kiedy kibice go zobaczyli, to zapanowała euforia.

Jeden z liderów kończy L4

Teraz już tylko chodzi o to, żeby w meczach Falubazu były takie same fajerwerki, jak w trakcie prezentacji. Na razie klub zmaga się z problemami. Piotr Pawlicki, czyli zawodnik, który ma być jednym z liderów, przez kilka tygodni leczył kontuzję. Zapowiedział, że w tym tygodniu wraca na motocykl, ale niepewność jest. Kontuzji złamania doznał też junior Mateusz Łopuski. To może nie jest jakieś wielkie osłabienie, ale ławka rezerwowych się kurczy, a to też ma znaczenie.