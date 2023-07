Legenda wraca, ale u nich już tak wesoło nie jest

Świętochłowice w końcu doczekały się momentu, w którym znów zostaną tam zorganizowane zawody . W lipcu do miasta przyjadą najmłodsi adepci sportu żużlowego, którzy zmierzą się w zawodach Nice Cup. Ma być to jednak tylko próba przed najważniejszą żużlową imprezą w tym roku. Planem numer jeden w Świętochłowicach jest memoriał Pawła Waloszka, człowieka który dla tego klubu jest prawdziwą legendą. Na razie nie znamy jednak nawet przybliżonej daty tego turnieju.

Pewne jest natomiast to, że skoro cała społeczność Świętochłowic podjęła tak intensywne działania mające na celu powrót żużla w to legendarne miejsce, to teraz nikt już nie pozwoli na to, by coś te plany zepsuło. Wszystko robione jest z wielką pompą, zaangażowano mnóstwo osób. Dużą rolę odegrał prezydent miasta, który pilotował wiele działań. Niestety, o ile w Świętochłowicach wszystko idzie według planu, o tyle tak kolorowo nie jest w drugim ośrodku, który miał się wkrótce reaktywować.