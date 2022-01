Legenda Włókniarza dołączyła do sztabu szkoleniowego

Józef Kafel to postać od lat związana z Włókniarzem Częstochowa. W swojej karierze reprezentował on barwy klubu przez piętnaście lat (1977-1991). Jako zawodnik sięgnął z drużyną po brązowe medale Drużynowych Mistrzostw Polski w 1977 i 1978 roku. Indywidualnie wielkich sukcesów na swoim koncie nie zapisał. Największy z nich to zdobycie Brązowego Kasku w 1979 roku.



Jako trener Kafel prowadził Włókniarza dwukrotnie - w 1998 i 2016 roku. Częstochowianie jeździli wtedy na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Były żużlowiec dwa razy doprowadził drużynę do trzeciego miejsca. Kilka lat temu miało to o wiele większe znaczenie. Dzięki zajęciu miejsca na podium "Lwy" nieoczekiwanie awansowały do najwyższej klasy rozgrywkowej.



Reklama

Józef Kafel członkiem sztabu szkoleniowego Włókniarza

Teraz przed 62-latkiem otwiera się nowe wyzwanie. Dzięki świeżemu projektowi, jakim jest Ekstraliga U-24, trener może powalczyć o większe sukcesy z młodymi zawodnikami. Pytanie, jak Kafel poukłada klocki. Jeśli zespół zaskoczy, szkoleniowiec może na tym dużo zyskać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Mrozek jak Lepper. Na kogo zapoluje Motor? INTERIA.TV

Tym bardziej że aktualnie Włókniarz nie ma świetnego drugiego składu. Jonas Jeppesen może zostać czołowym zawodnikiem rozgrywek, o ile regularnie będzie się w nich pojawiał. Wiele zależy od tego, jak ważny dla pierwszej ekipy okaże się Duńczyk. Pozostałe nazwiska "drugiego" Włókniarza nie powalają: Mitchel Cluff, Maksim Sirotkin, Jordan Jenkins, Andriej Rozaliuk, Kajetan Kupiec, Kamil Król i Jakub Martyniak to nie nazwiska, jakie zdołały przebić się do szerszej świadomości kibiców czarnego sportu.

Zadania byłego zawodnika nie skończą się jednak jedynie na rezerwach. - Józef Kafel będzie odpowiadał za zespół U24, ale jego dołączenie do klubu traktujemy jako poszerzenie i wzmocnienie całego sztabu szkoleniowego - skomentował w rozmowie z nami prezes Eltrox Włókniarza, Michał Świącik.

Tym samym Włókniarz mocno postawił na zbudowanie poważnej kadry szkoleniowej. W sztabie trenerskim częstochowian znajduje się pięć osób: Lech Kędziora (trener I zespołu), Józef Kafel (trener U24), Sławomir Drabik (trener żużlowej szkółki), Bartosz Świącik (trener miniżużlowców) oraz Andrzej Jurczyński (trener wspomagający zajęcia w szkółkce i na miniżużlu).