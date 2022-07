Arged Malesa Ostrów Wielkopolski przystępowała do tego meczu bez wielkiej presji. I tak wiedziała już, że w przyszłym sezonie nie będzie uczestniczyć w rozgrywkach "najlepszej żużlowej ligi świata". Mimo to, marzyli z pewnością o dobrym występie, którym mogliby wynagrodzić swoim kibicom słabszy i z pewnością smutny dla nich sezon.

Apator przyjeżdżał do Ostrowa w diametralnie innych nastrojach - napędzony po ostatnim domowym zwycięstwie z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Zespół ma pewny udział w fazie play-off, a ostatnio kontrakty z nim przedłużyli głowni, najwięksi liderzy - Robert Lambert i Patryk Dudek. Kibice Aniołów byli w siódmym niebie.

Arged Malesa się postawiła

Ostatecznie brak jego oczek został wynagrodzony przez niespodziewanie solidną dyspozycję Jacka Holdera. Australijczyk zasługuje na solidną pochwałę, ale i tak dużo lepiej od niego spisał się jego brat - Chris. Indywidualny mistrz świata z 2012 podszedł do spotkania zmotywowany podwójnie. Jeszcze w zeszłym roku był wszak ulubieńcem kibiców Apatora. Niewiele zabrakło, a pogrążyłby swoj były klub. Zdobył aż 14 punktów wielokrotnie pokonując liderów gości.

Ostrowscy kibice - mimo porażki - opuszczali stadion z usmiechami na twarzach. - Tak przegrać, to jak wygrać - mówili. Oczekiwania w mieście znacząco spadły przez słabą formę w tym roku. Trzymanie otwartego wyniku do czternastej gonitwy? To spore osiągniecie!