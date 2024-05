Legenda odsłania kulisy transferu. Zdradził kluczową wadę

Kibice chwytali się za głowy, gdy Mads Hansen w debiutanckim wyścigu w PGE Ekstralidze wiózł za swoimi plecami Janusza Kołodzieja na jego torze w Lesznie. Kapitan Fogo Unii "trzasnął" go ostatecznie na mecie, lecz kolejne biegi oraz mecze tylko pokazały, że był to transferowy strzał w dziesiątkę.

To on polecił transfer Duńczyka

W Częstochowie trudno szukać pozytywów, bo zespół ma tylko jeden punkt po czterech spotkaniach. Warto jednak pochwalić Madsa Hansena za jego postawę. Młody Duńczyk zastąpił Jakuba Miśkowiaka na pozycji U24 i na ten moment spisuje się od niego lepiej. Jest skuteczniejszy, a przede wszystkim nie ma większego problemu z nowymi obiektami. To właśnie na wyjazdach spisuje się na razie najlepiej.

- Mam w tym swój udział, bo oglądałem Madsa Hansena w zawodach pierwszoligowych, gdzie jeździł świetnie. Porozmawiałem z nim, dał mi swój telefon i przekazałem mu, że Włókniarz do niego zadzwoni. Dałem prezesowi Świącikowi numer i powiedziałem, że naprawdę warto - ujawnia Marek Cieślak na antenie Canal+ Sport.

Prezes Krono-Plast Włókniarza za chwilę będzie miał kolejną zagwozdkę. Problemem jest wiek Hansena, którego w 2025 roku będzie musiał kimś zastąpić. Formacja U24 jest niezwykle kluczowa i to ona najczęściej robi różnicę nad pozostałymi rywalami. - Ten transfer tylko jedną wadę, że pozostał mu jeden rok startów jako U24 , więc trzeba szukać następnego zawodnika - tłumaczy.

Talent chce zostawić po sobie dobre wrażenie

O ile do tej pory terminarz nie był łaskawy klubu spod Jasnej Góry, to teraz czeka ich całkiem przyjemny rozkład jazdy. Za dwa tygodnie podejmą u siebie kiepski w meczach wyjazdowych toruński KS Apator. Następnie wybiorą się do Zielonej Góry oraz podejmą u siebie ZOOleszcz GKM Grudziądz i Fogo Unię Leszno. W każdym z tych spotkań mają dużą szansę na dwa punkty oraz bonus w spotkaniu z Lesznem.