Legenda nad przepaścią. Potężne zaległości, to się źle skończy

Kary, utrata zaufania kibiców i kupka z długami zaczęła rosnąć

Dziś mówi się, że żużlowcy mają zapłacone co najwyżej za siedem meczów. A jeśli chodzi o łączną sumę zaległości, to włos jeży się na głowie od kwot, które krążą w przestrzeni publicznej. Najkorzystniejsza dla Stali opcja mówi o 6 milionach złotych. Do tego dochodzą kredyty w wysokości 2 milionów. Jeśli klub nie dostanie żadnej kasy prócz tej z PGE Ekstraligi (4 miliony), to będzie się musiał starać o licencję nadzorowaną.