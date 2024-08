Legenda mówi "pas". Dwa lata temu wszyscy się za niego modlili

Mistrz świata na żużlu nie wystąpi już w żadnych zawodach. Adrian Miedziński sprzedaje motocykle i busa i daje dowód na to, o czym w środowisku nieoficjalnie się mówi od kilku miesięcy. Miedziński to legenda Apatora Toruń. Dwa lata temu miał potworny upadek w Zielonej Górze. Jego życie wisiało wtedy na włosku. Wrócił, ale to już nie było to. Miedziński przestał się liczyć.