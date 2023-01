Legenda już nie zaryzykuje. Nie chce kusić losu

Próżno szukać Piotra Protasiewicza na liście startowej jego turnieju pożegnalnego. Choć z pewnością byłby w stanie wsiąść na motocykl i zrobić nawet całkiem przyzwoity wynik, to woli odpuścić i oglądać kolegów w akcji. To zrozumiała decyzja, bo jak się powiedziało "A, to trzeba też powiedzieć "B". Protasiewicz postanowił po prostu, że na tor już nie wyjedzie.