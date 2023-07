Legenda dostała wolną rękę? Oni złożą mu ofertę

Jarosław Hampel miał dostać wolną rękę od prezesa Platinum Motoru Jakuba Kępy. To by znaczyło, że działacz nie tylko jest pewny pozostania pozostałych seniorów, ale i ma środki na utrzymanie bardzo drogiego składu.

Podwyżki dla liderów mogły być szansą dla Hampela

Wcześniej pisaliśmy, że Hampel może zostać w Motorze na kolejny sezon, jeśli działacze podliczą wydatki na zespół i wyjdzie im, że skład jest za drogi. Wygląda jednak na to, że w Motorze nie muszą oszczędzać, zatrzymując jednego z tańszych zawodników.

W Motorze z pewnością dobrze policzono kasę. Bo jeśli Hampel dostał zgodę na odejście, to znaczy, że klub ma środki na ewentualne podwyżki dla seniorów i kończącego wiek juniora Mateusza Cierniaka. Są też najpewniej gotowi na spory wydatek związany z ewentualnym zatrudnieniem juniora Wiktora Przyjemskiego.

Hampel długo bez pracy nie będzie

Hampel, jakby nie było, na decyzji Motoru zdecydowanie nie straci. Już wcześniej sondował go Enea Falubaz Zielona Góra, a to nie koniec opcji dla doświadczonego reprezentanta Polski. W tym sezonie zdobywa on średnio 7 punktów na spotkanie, więc jest całkiem kuszącą opcją dla tych, którzy szukają solidnego zawodnika drugiej linii.