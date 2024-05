Legenda czuwa nad wielką imprezą. Organizatorzy planują niespodziankę

W najbliższą sobotę odbędzie się największa żużlowa impreza roku. ORLEN FIM SGP of Poland po raz ósmy zagości na PGE Narodowym w Warszawie. Kibice już zacierają ręce, bo do tej pory w stolicy nie wygrał żaden Polak. Bartosz Zmarzlik znajduje się na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej i siłą rzeczy musi gonić rywali. Lepszej okazji na zwycięstwo w Warszawie mieć nie będzie.

To ma być wielkie święto. Wszystko pod okiem 3-krotnego mistrza świata

Organizatorom zależy przede wszystkim na widowisku. Nad nawierzchnią czuwa Ole Olsen, który ma ogromny bagaż doświadczeń związany z torami czasowymi, a przede wszystkim z tym w stolicy Polski. Chcą oni powtórzyć przygotowanie toru sprzed kilku lat. Wówczas przy pięknej pogodzie kibice obejrzeli znakomite show w dodatku przy otwartym dachu. Tym razem trwają dyskusje nad ponownym otwarciem górnej części stadionu, lecz wszystko zależy od pogody. - Z pewnością jest cieplej, niż w ostatnich dwóch latach - zapewnia nas Przemysław Szymkowiak media manager ORLEN FIM SGP of Poland na PGE Narodowym.

Obiekt w zasadzie jest już gotowy. Zanim na tor wyjadą najlepsi zawodnicy na świecie, to w środę o godzinie 14:00 przetestują go polscy młodzieżowcy, których powołał Rafał Dobrucki, trener polskiej kadry narodowej. - Tor od poniedziałku jest w całości przygotowany pod względem technicznym. We wtorek zostały założone bandy pneumatyczne, zainstalowana maszyna startowa, położona sztuczna trawa na murawie stadionu i cały branding stadionowy dotyczący żużla - informuje.