Legenda chce zdetronizować Motor Lublin, może być gorąco. Wielki nieobecny

Michelsen to największe nazwisko, które dołączyło do Apatora w przerwie między sezonami. Duńczyk w Toruniu chce się odbudować po bardzo słabym sezonie w barwach Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. W dream teamie z Grodu Kopernika na papierze jest dopiero czwartym ogniwem (po Robercie Lambercie, Emilu Sajfutdinowie oraz Patryku Dudku), ale to zawodnik z wielkimi możliwościami. Jeszcze dwa lata temu był pretendentem do medalu w Grand Prix. Nikt nie będzie bardzo zaskoczony, jeśli 31-latek stanie się jednym z liderów zespołu.



