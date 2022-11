Ledwo uszedł z życiem, teraz zadebiutuje w polskiej lidze

We wrześniu ubiegłego roku Henderson jechał w półfinale Allsvenskan, czyli odpowiednika naszej 1. Ligi. W jednym z biegów doszło do fatalnej kraksy, na skutek której zawodnik aż wyleciał poza tor. Uderzył w płot i doznał poważnych obrażeń. Miał złamane żebra, kręgosłup, a także przebite płuco, które spowodowało problemy z oddychaniem. Przez kilka dni jego życie było zagrożone, ale szybko doszedł do siebie. Niedługo po wypadku dziękował już wszystkim za okazane wsparcie.

Henderson w zasadzie poświęcił cały okres międzysezonowy na powrót do pełni sił. Choć teoretycznie po wypadku nic mu już nie dolegało, to jednak potrzeba czasu, by organizm całkowicie doszedł do siebie. Szczęście w nieszczęściu akurat było takie, że zawodnik miał na rehabilitację praktycznie całą zimę. Nie tracił pieniędzy na skutek braku możliwości jazdy w meczach. Po sezonie 2022 pojawiła się zaś dla niego oferta, na którą długo czekał.