Ledwo przyszedł i już im podpadł. Debiut jak z koszmarów

Mateusz Szczepaniak po przejściu do Abramczyk Polonii miał odmienić swoją nową drużynę i sprawić, że Enea Falubaz zacznie oglądać się za siebie. Zamiast poprawy formy zawodników z Bydgoszczy obejrzeliśmy jednak ich regres, bo druga siła tegorocznej pierwszej ligi dość niespodziewanie poległa w Gdańsku ze Zdunek Wybrzeżem. W połowie pojedynku wycofał się co prawda David Bellego (cierpiał po sobotnim upadku w niemieckiej Bundeslidze), lecz nawet to nie powinno usprawiedliwiać słabej postawy gości, a zwłaszcza Szczepaniaka, który przywędrował przecież z PGE Ekstraligi i miał ambicje na walkę o skład w ZOOLeszcz GKM-ie.

Wchodząc na profile społecznościowe Abramczyk Polonii już od razu widać, że kibice nie przyjmują do wiadomości żadnych wymówek. Fani są po prostu wściekli i trudno im się dziwić. Niektóre z komentarzy nie nadają się do cytowania. Sympatykom klubu nie poprawił humoru nawet kolejny komplet zdobyty przez Wiktora Przyjemskiego. Jeżeli drużyna nie zacznie jechać, to właśnie on jako pierwszy pożegna się z nią w listopadowym oknie transferowym i każdy w mieście ma tego świadomość.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 47

9. Daniel Kaczmarek (2,3,3,1,3) 12

10. Nicolai Klindt (1,2*,0,2*,2) 7+2

11. Keynan Rew (1*,2,2,2*,0) 7+2

12. Michael Jepsen Jensen (2*,1*,W,0,-) 3+2

13. Oskar Kołak (-,-,-,-) 0

14. Seweryn Orgacki (1,0,0) 1

15. Miłosz Wysocki (2,0,3) 5

16. Mads Hansen (3,3,2,3,1*) 12+1



Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 43

1. Kenneth Bjerre (3,2,1*,2*,2) 10+2

2. Bartosz Nowak (-,-,-,-,-) 0

3. Szymon Szlauderbach (0,3,3,1,1*) 8+1

4. David Bellego (2*,0,-,-) 2+1

5. Mateusz Szczepaniak (0,0,1,0,0) 1

6. Wiktor Przyjemski (3,3,3,3,3) 15

7. Olivier Buszkiewicz (W,1,1) 2

8. Benjamin Basso (1,1*,1,2,0) 5+1



Wyniki za: speedwaynews.pl

Szybka Kontra. Posprzeczali się o skład kadry na DPŚ. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Enea Falubaz pokazał im jak wygrywać

Korepetycje na temat tego jak wywiązywać się ze swoich zadań bydgoszczanom udzielił Enea Falubaz. Zielonogórzanie nie pozwolili Trans MF Landshut Devils dobrnąć do trzydziestu "oczek". Być może wynik wyglądałby inaczej gdyby nie kontuzja Kaia Huckenbecka. Choć Niemiec ani razu nie zapoznał się z nawierzchnią toru, to w szóstej odsłonie szczepił się z Michałem Curzytkiem i narzekał na ból nogi. W tym samym czasie ROW Rybnik z lekkimi problemami pokonał InvestHousePlus PSŻ Poznań. Najważniejsze są jednak trzy zainkasowane punkty do tabeli.

ROW Rybnik: 48

9. Brady Kurtz (0,3,1,0,0) 4

10. Patryk Wojdyło (3,1,3,3,1) 11

11. Matej Žagar (1,3,2*,2,3) 11+1

12. Kamil Winkler (-,-,-,-,-) 0

13. Patrick Hansen (1*,D,2,D) 3+1

14. Paweł Trześniewski (3,2*,1) 6+1

15. Kacper Tkocz (0,1,0) 1

16. Jan Kvěch (2,2*,3,2,3) 12+1



InvestHousePlus PSŻ Poznań: 42

1. Kevin Fajfer (3,2*,0,-,2) 7+1

2. Jakub Martyniak (-,-,-,-,-) 0

3. Norbert Krakowiak (2*,0,3,3,1,0) 9+1

4. Adrian Gała (1,1,D,-) 2

5. Aleksandr Łoktajew (3,0,1,2,2) 8

6. Kacper Teska (1*,0,0) 1+1

7. Oskar Hurysz (2,2,1) 5

8. Jonas Seifert-Salk (0,3,2,1,3,1*) 10+1



-----------------------------------------------



Enea Falubaz Zielona Góra: 62

9. Przemysław Pawlicki (3,3,U,3) 9

10. Rasmus Jensen (3,1,2,1,2*) 9+1

11. Rohan Tungate (2*,2*,2*,-,3) 9+3

12. Luke Becker (1,3,3,2*,3) 12+1

13. Krzysztof Buczkowski (3,2*,2,3,-) 10+1

14. Maksym Borowiak (1*,0,1) 2+1

15. Michał Curzytek (2,3,3) 8

16. Dawid Rempała (2*,1) 3+1



Trans MF Landshut Devils: 28

1. Kai Huckenbeck (1,U/NS,-,-,-) 1

2. Martin Smolinski (0,1,3,1,1) 6

3. Marius Hillebrand (0,0,U,-) 0

4. Jonas Jeppesen (1*,1,3,0,0,2) 7+1

5. Dimitri Bergé (2,2,1,1,2,0) 8

6. Norick Blödorn (3,2,1,W) 6

7. Julian Bielmeier (0,0,0,0) 0



Wyniki za: speedwaynews.pl

Mateusz Szczepaniak / Mateusz Biskup / Flipper Jarosław Pabijan

Mateusz Szczepaniak / Adrian Skorupski / Flipper Jarosław Pabijan