Lechowi rośnie pod nosem duża konkurencja. Milionowe zakupy

#OrzechowaOsada PSŻ Poznań to rewelacja sezonu 2024. Mieli spaść, a za chwilę pojadą o awans do PGE Ekstraligi. Działacze już robią wszystko, by za rok znowu namieszać. Już przedłużyli kontrakt z gwiazdą drużyny Ryanem Douglasem, wykładając blisko pół miliona za podpis. Teraz już są dogadani z drugim liderem Aleksandrem Łoktajewem. Tu też pójdzie prawie pół miliona za podpis, ale mając taki duet PSŻ może zmontować najlepszy skład w historii. Zwłaszcza że konkurencja śpi.