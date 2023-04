Lebiediew szokuje. Nie chce jeździć z kolegą w parze

- Nie lubię jeździć z Vaszkiem Milkiem w parze, mimo że to mój kumpel. Nie rozumiemy się na torze, tak jak to powinno wyglądać. Było kilka wyścigów, w których nie rozumiałem o co chodzi. Mocno się męczyłem, aby prawidłow pojechać. Zawsze powtarzam sztabowi w Krośnie, żeby nie jechać z Vaszkiem - powiedzdział Lebiediew we wspomnianym podcaście. Te słowa jednoznacznie dają do zrozumienia, że faktycznie wystawianie Czecha z Łotyszem w jednej parze nie ma większego sensu. O ile obaj wspólnie mogą trzymać drużynę w "ryzach", o tyle na torze nie za bardzo potrafią znaleźć wspólny język.