- Kibice kłócą się o to, czy nazwanie 1 Ligi Żużlowej, Speedway 2 Ekstraligą, to dobry pomysł. Tak jakby żużel nie miał większych problemów. Nazwa ma oczywiście znaczenie, ale to jest tylko opakowanie. Najważniejsze jest i będzie to, co w środku. Kibice oczekują igrzysk. Jeśli dostaną je wraz z nowym system rozgrywek, który ma obowiązywać od 2025, to zakończy to wszelkie dyskusje na temat nazwy – pisze Dariusz Ostafiński w felietonie Bez Hamulców.