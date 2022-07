Latający Holender stoi za przemianą Polaka!

Karol Baran to doświadczony, 41-letni zawodnik, który do OK Bedmet Kolejarza Opole dołączył zeszłej zimy. Wcześniej reprezentował barwy rzeszkowskiej Stali. Polak miał pomóc Kolejarzowi w wywalczeniu awansu do eWinner 1. Ligi, ale ostatnio zupełnie mu nie szło. Był najsłabszym seniorem podstawowego składu trenera Marcina Sekuli - notował średnio 1,5 punktu w każdym biegu, co plasowało go dopiero w czwartej dziesiątce najskuteczniejszych drugoligowców.

Przed meczem wyjazdowym w Rawiczu stracił miejsce w składzie. W awizowanym zestawieniu zastąpił go młodziutki Petr Chlupac z Czech. Mimo to, przed meczem Marcin Sekula zdecydował się dać Baranowi jeszcze jedną szansę. Na "Florianie" 41-latek nie był może największą gwiazdą, ale przełom w jego formie widać było gołym okiem. W pięciu startach zainkasował 8 oczek. Na tak trudnym terenie to nie lada sztuka!

Baran pierwszym takim Polakiem!

Okazuje się, że do miasta Niedźwiadków Baran przyjechał z zupełnie nowymi jednostkami napędowymi. Pochodzą one ze stacji Berta van Essena, tunera-hobbysty z Holandii. Większości polskich to nazwisko może wydawać się nieznane, ale Holender w środowisku działa od lat. Specjalizuje się w maszynach przystosowanych do torów długich i trawiastych, ale jego jednostki można spotkać również na klasycznych obiektach. Z jego usług regularnie korzystali Kai Huckenbeck, a przez chwilę także Emil Sajfutdinow, wielka gwiazda znana z częstych konfliktów z tunerami. Baran jest pierwszym polskim zawodnikiem w portfolio Niderlandczyka.