Łączy przyjemne z pożytecznym. Najpierw wakacje, potem zawody

Tai Woffinden wreszcie odetchnął z ulgą po ustaniu pandemii koronawirusa i po raz pierwszy od kilku lat postanowił na dłużej wybrać się do Australii . W wyprawie towarzyszy mu oczywiście cała jego rodzina ciesząca się z pięknego słoneczka, którego w Europie teraz ze świecą szukać. Wybór tego kraju oczywiście nie jest przypadkowy. Raz, że żużlowiec spędził w nim dużą część swojego dzieciństwa. Dwa, że akurat teraz odbywa się tam mnóstwo towarzyskich turniejów w naprawdę fajnych obsadach. Ostatnio Brytyjczyka w akcji widzieliśmy chociażby w połowie stycznia , kiedy to wziął udział w zawodach organizowanych przez Darcy’ego Warda.

W swojej drugiej ojczyźnie reprezentant Betard Sparty Wrocław dba też o samego siebie, więc kiedy nadarzy się odpowiednia okazja stawia na relaks i wypoczynek na plaży. Ostatnio wraz żoną Faye wpadł on na spontaniczny pomysł związany z wycieczką na Bali. Małżeństwo wraz z córeczkami na rajskiej wyspie znajduje się od dobrych paru dni, co widać na Instagramie kobiety, która w miarę regularnie stara się dodawać zdjęcia na swój profil. Rodzinka zdecydowanie ma co tam robić. Nie brakuje bowiem wspólnych kąpieli, wieczornych wystawnych kolacji oraz... przejażdżek na skuterze.